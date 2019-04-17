Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,11 azalışla 388,80 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 düşüşle 7.461,53 puan oldu.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,07 artışla 12.110,00 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,09 kayıpla 9.488,60 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,26 yükselişle 21.976,75 puanda bulunurken, Fransa'da CAC 40 endeksi 5.530,64 puanla yatay seyrediyor.

Analistler, Avrupa tarafında bugün enflasyon ve dış ticaret verilerinin izleneceğini belirterek, açıklanacak şirket bilançolarının da hisse ve sektör bazlı hareketler açısından etkili olmaya devam edebileceğini bildirdi.

