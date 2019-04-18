İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,17 azalışla 388,90 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,12 kayıpla 12.139,02 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 değer kaybıyla 7.464,13 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 azalışla 5.545,12 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,28 kayıpla 9.522,67 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,62 gerileme ile 21.863,50 puan seviyelerinde seyrediyor.
Analistler, bugün açıklanacak Avro Bölgesi imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yatırımcıların odak noktasında bulunduğunu belirtti.
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