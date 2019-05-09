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Avrupa borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 09.05.2019 10:45 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,78 azalarak 379,25 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,81 gerileyerek 12.081,20 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,24 azalışla 5.350,40 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,56 düşüşle 7.230,60 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,87 kayıpla 9.148,60 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,85 gerilemeyle 21.025,55 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmeler ve taraflardan gelen açıklamaların risk iştahını azalttığını belirterek, bu durumun pay piyasalarında satışları beraberinde getirdiğini kaydetti.

Bugün Avrupa tarafında makroekonomik veri gündeminin zayıf olduğuna dikkati çeken analistler, Washington'da gerçekleşmesi beklenen ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının ise pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsaları yurt dışı piyasalar

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