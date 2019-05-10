FİNANS

Avrupa borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 10.05.2019 10:59 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,84 artarak 379,18 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,02 yükselerek 12.092,20 puan oldu.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,93 artışla 5.365,40, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58 yükselişle 7.249,60, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,56 artışla 9.145,60 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,87 yükselişle 20.997,55 puanda seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinde bugün uygulamaya konulan yüzde 25 oranındaki gümrük vergisine rağmen Çin tarafından gelen sakin açıklamalarla Avrupa piyasalarında alıcılı seyir izlenmesine neden olduğunu söyledi.

Bugün Avrupa tarafında İngiltere'de anayi üretimi, dış ticaret dengesi ve 1. çeyrek büyüme, ABD'de TÜFE ve reel ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğine belirten analistler, Washington'da gerçekleşmesi beklenen ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının ise pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Antik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyorduAntik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyordu
Kırmızı et üretimi ilk çeyrekte yıllık yüzde 16.5 azaldıKırmızı et üretimi ilk çeyrekte yıllık yüzde 16.5 azaldı
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsaları piyasalar

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama!

İstanbul seçimiyle ilgili Avrasya Araştırma'dan açıklama!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

ABD'den Çin'e ek gümrük vergisi!

ABD'den Çin'e ek gümrük vergisi!

KAP'a bildirdiler! Dev bankanın adı değişiyor

KAP'a bildirdiler! Dev bankanın adı değişiyor

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Resmen açıkladı! Seçimden sonra...

Resmen açıkladı! Seçimden sonra...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SPM: Şubat 2019 döneminde işsizlik yüzde 14.9 olabilir

SPM: Şubat 2019 döneminde işsizlik yüzde 14.9 olabilir

Kırmızı et üretimi ilk çeyrekte yıllık yüzde 16.5 azaldı

Kırmızı et üretimi ilk çeyrekte yıllık yüzde 16.5 azaldı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Roche İlaç Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko oldu

Roche İlaç Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü Dr. Natasa Klicko oldu

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Sabancı Üniversitesi’nde başladı

Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Sabancı Üniversitesi’nde başladı

Bakan Pekcan: Şimdi havacılık sektörüyle beraber uçma zamanı

Bakan Pekcan: Şimdi havacılık sektörüyle beraber uçma zamanı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.