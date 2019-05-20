İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününe İngiltere hariç satış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,23 azalarak 380,62 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,31 gerileyerek 12.201,44 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 artışla 7.353,45 puanda seyrederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 azalışla 5.418,83 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,11 düşüşle 9.269,50 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,74 kayıpla 20.738,15 puanda bulunuyor.
Analistler, jeopolitik riskler ile ticaret savaşı endişelerinin piyasalara yön vermeye devam ettiğini belirterek, bugün Avrupa tarafında cari işlemler dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.
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