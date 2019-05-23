İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,78 azalarak 376,25 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,94 gerileyerek 12.054,17 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,59 azalışla 7.290,72 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,58 düşüşle 9.179,10 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,74 kayıpla 20.414,28 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 gerilemeyle 5.328,60 puanda seyrediyor.

Analistler, İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti içerisindeki muhaliflerin İngiltere Başbakanı Theresa May'in görevini bırakması yönünde baskıyı artırdığına dair haberlerin, Brexit'e ilişkin belirsizliklerin artmasına neden olduğunu söyledi.

Çin ve İran tarafından ABD'nin tutumuna ilişkin gelen açıklamaların da ticaret savaşı ve jeopolitik risk algısını artırdığını belirten analistler, tüm bu gelişmelerin pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyri beraberinde getirdiğini bildirdi.

Analistler, bugün açıklanacak Avrupa Merkez Bankasının (ECB) toplantı özetinde gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları aranacağını aktararak, ayrıca Avro Bölgesi imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini vurguladı.

