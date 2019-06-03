İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,66 azalarak 366,64 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,47 gerileyerek 11.726,68 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,80 azalışla 7.104,10 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79 düşüşle 5.207,63 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,96 kayıpla 19.615,50 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,68 gerilemeyle 9.004,20 puanda seyrediyor.

Analistler, ticaret savaşı endişeleri ve artan jeopolitik risklerin küresel piyasaların negatif seyir izlemesine neden olduğunu kaydetti.

Bugün imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, ABD ve Çin tarafından ticaret savaşlarına ilişkin gelecek açıklamalarında piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

