FİNANS

Avrupa borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2019 11:28 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,40 artarak 374,40 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,63 primle 12.046,11 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41 artışla 7.243,15 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 yükselişle 5.303,26 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,05 artışla 20.239,50 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,51 yükselişle 9.164,10 puanda seyrediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell dün, Fed'in mevcut politikası konusunda rahat olduklarını ve faiz oranlarının uzun süre sabit kalmasını beklediklerini belirterek, "Şu anda politika duruşumuzun uygun olduğunu düşünüyoruz. Faiz konusunda aşağı veya yukarı yönlü bir hareket için güçlü bir durum görmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Analistler, Powell'in açıklamalarının yatırımcılar tarafından genişlemeyi destekleyici adımlar olarak değerlendirildiğini ve küresel piyasalardaki risk iştahını artırdığını kaydetti.

Bugün Avro Bölgesi'nde perakende satışları ile ABD'de ham petrol stokları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, ticaret savaşı endişeleri ve jeopolitik risklerin de yatırımcıların gündeminde olduğunu söyledi.

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
'Güneydoğu'da genç kızlarımıza iş sahaları açacağız''Güneydoğu'da genç kızlarımıza iş sahaları açacağız'
Niğde'de 100 bin melez patates tohumu hedefiNiğde'de 100 bin melez patates tohumu hedefi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsaları

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...

Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...

Kilosu 10 TL'den satılıyor! Hedef 800 ton

Kilosu 10 TL'den satılıyor! Hedef 800 ton

Bakan müjdeyi verdi! İlki Bodrum'da açıldı

Bakan müjdeyi verdi! İlki Bodrum'da açıldı

Uçuşu iptal olanlar dikkat! Bilet ücreti...

Uçuşu iptal olanlar dikkat! Bilet ücreti...

Bayramın ikinci gününde dolarda son durum!

Bayramın ikinci gününde dolarda son durum!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

Teknik Proje Yarışması kazananları ödüllerine kavuştu

Teknik Proje Yarışması kazananları ödüllerine kavuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Güneydoğu'da genç kızlarımıza iş sahaları açacağız'

'Güneydoğu'da genç kızlarımıza iş sahaları açacağız'

Niğde'de 100 bin melez patates tohumu hedefi

Niğde'de 100 bin melez patates tohumu hedefi

Sanayinin kalbi Kocaeli'nin limanları, dünyayı taşıyor

Sanayinin kalbi Kocaeli'nin limanları, dünyayı taşıyor

Sıfır Atık Forumu’na sıfır atık kavramının kurucusu katılacak

Sıfır Atık Forumu’na sıfır atık kavramının kurucusu katılacak

'Buğday ekim alanlarında daralma var ancak verim iyi'

'Buğday ekim alanlarında daralma var ancak verim iyi'

Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel arıyor, kabul edilenlere ücretsiz ve indirimli uçuş imkanı

Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel arıyor, kabul edilenlere ücretsiz ve indirimli uçuş imkanı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.