FİNANS

Avrupa borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 24.06.2019 10:28 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları Almanya hariç haftaya yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,10 artarak 385,13 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,15 gerileyerek 12.321,43 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 artışla 7.411,34 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,17 yükselişle 21.426,51 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 primle 5.540,91 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,39 kazançla 9.264,30 puanda seyrediyor.

Analistler, geçen hafta Avrupa Merkez Bankasından (ECB) gelen daha fazla faiz indirimi ve parasal genişleme sinyalinden destek bulan Avrupa borsalarında, bu hafta Avro Bölgesi enflasyon ve İngiltere büyüme verilerinin takip edileceğini bildirdi.

28-29 Haziran'da Japonya'da gerçekleştirilecek G20 Liderler Zirvesi öncesi her türlü haber akışının önem taşıdığını, ABD-İran arasındaki gelişmelerin ise jeopolitik risk algısını belirlemeye devam edeceğini aktaran analistler, avro/dolar paritesi ile 10 yıllık tahvil faizlerindeki seyrin de piyasaların yönü açısından kritik nitelikte olduğunu söyledi.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Haziran’da 0.8 puan arttı (2)İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Haziran’da 0.8 puan arttı (2)
Sektörel güven endeksleri Haziran’da arttı (2)Sektörel güven endeksleri Haziran’da arttı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsaları yurt dışı piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
EİB/Eskinazi: Seçim sonrası gündem ekonomi olmalı

EİB/Eskinazi: Seçim sonrası gündem ekonomi olmalı

Çin turizm pazarı için 'Geç kalmayalım' uyarısı

Çin turizm pazarı için 'Geç kalmayalım' uyarısı

Mısır rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürecek

Mısır rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürecek

Süt ineklerini satıp manda yetiştiriciliğine yöneldi

Süt ineklerini satıp manda yetiştiriciliğine yöneldi

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Haziran’da 0.8 puan arttı (2)

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Haziran’da 0.8 puan arttı (2)

Sektörel güven endeksleri Haziran’da arttı (2)

Sektörel güven endeksleri Haziran’da arttı (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.