İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası güne alış ağırlıklı bir başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,21 artarak 387,98 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,16 yükselerek 12.393,41 puan oldu.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,43 yükselişle 22.141,03 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,15 kazançla 9.284,10 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 artışla 5.582,60 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 yükselişle 7.545,26 puanda seyrediyor.

Analistler, Almanya'da enflasyonun haziranda yıllık yüzde 1,6 ile beklentiler doğrultusunda artış kaydettiğini belirterek, ABD ile ticaret konusundaki belirsizlikler ve jeopolitik risklerin pay piyasalarındaki alımları sınırladığını bildirdi.

Bugün ABD'de enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında yer aldığına değinen analistler, Powell'ın açıklamaları sonrası avronun dolar karşısındaki yükselişinin sürdüğüne dikkati çekti. Dün yüzde 0,38 artışla 1,1251'den kapanan avro/dolar paritesi, bugün de yüzde 0,2 yükselişle 1,1270'e çıktı.

