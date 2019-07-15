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Avrupa borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 15.07.2019 10:37 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,42 artarak 388,48 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,73 yükselerek 12.412,49 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24 artışla 7.522,72 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,63 yükselişle 22,320,10 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,52 değer kazancıyla 9.341,70 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53 artışla 5.605,42 puanda seyrediyor.

Analistler, pay piyasalarındaki yükselişin Çin'den gelen büyüme rakamlarıyla ilgili olduğunu, 1992 yılından bu yana en düşük büyüme oranını açıklayan Çin'in bundan sonraki süreçte daha genişleyici para politikası izlemesinin beklendiğini söyledi.

Söz konusu gelişmelerin pay piyasalarında alış fırsatı yarattığını aktaran analistler, bugün Avrupa'da veri gündeminin zayıf olduğunu, politik gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsaları piyasalar

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