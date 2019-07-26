İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın son gününe karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,04 artarak 389,68 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,12 yükselerek 12.375,66 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 artışla 7.502,01 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,43 değer kaybıyla 9.248,80 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 kayıpla 5.577,36 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,30 değer kaybıyla 21.836,93 puanda seyrediyor.

İngiltere'de sterlin/dolar paritesi yüzde 0,22 değer kaybıyla 1,2430 seviyelerinde, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,09 düşüşle 1,1140 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, dün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmediğini belirtirken, karar metni ve ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının, 12 Eylül'deki toplantıda faiz indirimi yapılacağı sinyali olarak algılandığını kaydetti.

Draghi'nin faiz indirim sinyaline karşın Avrupa'da pay piyasalarının karışık bir seyir izlediğini ifade eden analistler, bugün Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu söyledi.

