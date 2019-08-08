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Avrupa borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2019 10:38 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Analistler, ticaret savaşı gelişmeleri devam ederken, taraflardan gelen açıklamaların tansiyonu düşürmesi nedeniyle piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini kaydetti.

Bugün Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu bildiren analistler, pay piyasalarında etkili olan tepki alımlarının endekslerin yükselmesini sağladığını ifade etti.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,88 kazançla 371,83 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,76 yükselişle 11.739,17 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 artışla 7.225,66 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,91 yükselişle 8.825,30 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,13 primle 5.325,91 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 kazançla 20.703,06 puanda seyrediyor.

Sterlin/dolar paritesi 1,2176, avro/dolar paritesi de 1,1217 seviyelerinden işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsaları yurt dışı piyasalar

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