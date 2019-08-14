İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, bugüne satıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,06 değer kaybıyla 372,18 puanda seyrediyor.

DAX endeksi yüzde 0,16 düşüşle 11.730,40 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 artışla 7.261,36 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,20 düşüşle 8.678,40 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 değer kaybıyla 5.357,94 puandan işlem görüyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,33 düşüşle 20.476,29 puanda seyrediyor.

Dün, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde yaşanan gelişmeleri pozitif karşılayan pay piyasaları, küresel bazda alıcılı bir seyir izlerken, bu seyir Asya piyasalarında bugün de devam etti.

Analistler, Avrupa borsalarındaki satıcılı seyirde, beklentilere paralel gelen ve çeyreklik bazda yüzde 0,1 daralan Almanya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisinin etkili olduğunu ifade etti.

Sterlin/dolar paritesi 1,2058, avro/dolar paritesi de 1,1180 seviyelerinde hareket ediyor.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde GSYH değişimi ile sanayi üretimi, İngiltere'de enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydetti.

