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Avrupa borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 19.08.2019 10:47 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Analistler, geçen hafta küresel piyasaların risk iştahını azaltan gelişmelerle negatif seyretmesinin ardından, bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz ayı toplantı tutanakları ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın 23 Ağustos'ta Jackson Hole konferansı kapsamında yapacağı açıklamalarla yön bulacağını kaydetti.

Almanya'da Maliye Bakanı Olaf Scholz, 2008 krizinden bu yana ilk kez bütçeyi açma yönlü bir fikir olan 50 milyar avroluk teşvik paketinin gerekirse devreye alınabileceğini belirtti. Analistler, bu gelişmenin özellikle Almanya'nın kamu eliyle destekleyici konuma geçmesi ihtimalini gündeme taşıdığını aktararak, böyle bir adımın gelmesinin Avro Bölgesi açısından pozitif olabileceğine işaret etti.

Cuma kapanışlarının ardından tahvil faizlerinin Asya seansında yukarı yönde seyretmesinin hisse senedi yatırımcılarını desteklediğini aktaran analistler, bu etkiyle Avrupa endekslerinin pozitif açıldığını ifade etti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde haziran ayı cari işlemler dengesi ve temmuz ayı TÜFE verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Bu gelişmelerle, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,93 kazançla 373,05 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,06 artışla 11.685,53 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,88 primle 7.179,56 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,05 yükselişle 8.761,10 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,88 artışla 5.347,57 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,14 kazançla 20.554,65 puanda seyrediyor.

Geçen hafta Almanya'nın resesyona girdiğine işaret eden büyüme verisi sonrasında yatırımcıların riskten kaçması ile 1,10 sınırına kadar gerileyen avro/dolar paritesi, bugün 1,1100, sterlin/dolar paritesi ise 1,2130 seviyelerinden işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsaları yurt dışı piyasalar

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