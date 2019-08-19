İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Analistler, geçen hafta küresel piyasaların risk iştahını azaltan gelişmelerle negatif seyretmesinin ardından, bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz ayı toplantı tutanakları ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın 23 Ağustos'ta Jackson Hole konferansı kapsamında yapacağı açıklamalarla yön bulacağını kaydetti.

Almanya'da Maliye Bakanı Olaf Scholz, 2008 krizinden bu yana ilk kez bütçeyi açma yönlü bir fikir olan 50 milyar avroluk teşvik paketinin gerekirse devreye alınabileceğini belirtti. Analistler, bu gelişmenin özellikle Almanya'nın kamu eliyle destekleyici konuma geçmesi ihtimalini gündeme taşıdığını aktararak, böyle bir adımın gelmesinin Avro Bölgesi açısından pozitif olabileceğine işaret etti.

Cuma kapanışlarının ardından tahvil faizlerinin Asya seansında yukarı yönde seyretmesinin hisse senedi yatırımcılarını desteklediğini aktaran analistler, bu etkiyle Avrupa endekslerinin pozitif açıldığını ifade etti.