İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz ayı toplantı tutanaklarından bankanın gelecek dönem faiz patikasına ilişkin sinyal alınamaması ve jeopolitik riskler ile ticaret savaşı endişelerinin gündemde kalması, pay piyasaları üzerinde satış baskısı oluşturuyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fed'e faiz indirimi için baskı yapmaya devam ettiği bir ortamda, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Jackson Hole konferansı kapsamında yapacağı değerlendirmelerin öneminin arttığını belirtti.

Avrupa tarafında İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin istifa etmesinin ardından yeni bir koalisyon hükümeti senaryosunun güçlendiğini aktaran analistler, öte yandan tarafların sertleşmesi sonrası anlaşmasız Brexit ihtimali güçlendiğini söyledi.

Analistler ayrıca, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın dün Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüşmesinin ardından bugün de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile temaslarda bulunacağını, konuya ilişkin gelişmelerin pay piyasalarının yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade ederek, bugün Avro Bölgesi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ağustos ayı Tüketici Güven Endeksi verilerinin izleneceğini bildirdi.