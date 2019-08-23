İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Avrupa tarafında dün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) son toplantısına yönelik yayımlanan tutanaklarda, ekonomik yavaşlamanın beklenenden uzun sürebileceği vurgulandı.

Siyasi taraftaki gelişmelere bakıldığında, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşme sonrası, taraflardan gelen açıklamalar anlaşmasız Brexit seçeneğinin yüksek olduğuna işaret etti. Macron, anlaşmasız Brexit'in AB'nin seçimi olmadığını belirterek, tüm seçeneklere hazırlıklı olduklarını söyledi. Johnson ise Berlin temaslarının kendisini cesaretlendirdiğini, anlaşma olsun ya da olmasın 31 Ekim'de AB'den ayrılmaları gerektiğini vurguladı.

Öte yandan İtalya'da, Demokratik Parti (PD) lideri Nicola Zingaretti, CumhurBaşkanı Sergio Mattarella ile görüşmesinin ardından hükümeti kurmayı denemeye hazır olduklarını söyledi.

Analistler, dün açıklanan ECB toplantı tutanaklarının ardından bankanın eylül ayı toplantısında faiz indirimine gideceğine neredeyse kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.