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Avrupa borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 26.08.2019 10:53 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Geçen hafta cuma günü Çin'den gelen ABD ürünlerine ek gümrük vergisi uygulanması kararı sonrası, ABD Başkanı Donald Trump'ın aynı şekilde karşılık vermesi küresel piyasalarda risk iştahının azalmasına sebep olmuştu.

Jackson Hole'de gerçekleştirilen toplantıda konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın gelecek döneme dair net bir sinyal vermemesi pay piyasalarını olumsuz etkilemişti.

Hafta sonu Fransa'da gerçekleştirilen G-7 Liderler Zirvesi yatırımcıların odağında yer alırken, burada yapılan açıklamalar da piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.

Artan, jeopolitik ve siyasi risklerle cuma günü satıcılı bir seyir izleyen pay piyasaları, bu seyri bu haftaya da taşıdı.

Bununla birlikte İtalya kaynaklı siyasi belirsizlik ve anlaşmasız Brexit endişelerinin de yatırımcı kararlarını etkileyen temel gelişmeler olmaya devam ettiğini aktaran analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, İtalya'da devam eden hükümet krizine dair gelişmelerin yatırımcılar tarafından dikkatle takip edileceğini ifade etti.

Bu gelişmelerle açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,32 azalarak 370,12 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,14 düşerek 11.595,83 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi bugün tatil nedeniyle kapalıyken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,39 düşüşle 8.615,30 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 azalışla 5.318,01 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,12 değer kaybıyla 20.457,12 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi 1,1125, sterlin/dolar paritesi ise 1,2265 seviyelerinden işlem görüyor.

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