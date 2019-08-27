İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları haftanın ikinci işlem gününe düşüşle başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Çin ile ticaret müzakerelerinin yeniden başlayabileceğini söylemesi üzerine, küresel piyasalarda hakim olan negatif hava görece dağılırken, yatırımcıların belirsizliklerin sürmesi dolayısıyla temkinli olduğu görülüyor.

ABD'nin nükleer anlaşma konusunda yaptırımlar uyguladığı İran'a karşı tavrını koruması ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de ABD'nin yaptırımları kaldırmaması durumunda Tahran'ın anlaşma kapsamındaki taahhütlerini azaltmaya devam edeceğini vurgulaması ise jeopolitik risklerin gündemde kalmasını beraberinde getirdi.

Bu sabah açıklanan Almanya 2. çeyrek büyüme verilerinin, Avro Bölgesinin en büyük ekonomisinin resesyona girmesine ramak kaldığının göstergesi olduğunu belirten analistler, ticaret savaşı ve jeopolitik risklerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.

Analistler ayrıca, İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın bugün yeni bir hükümet kurulması için ikinci tur istişarelere başlayacak olmasının, yatırımcılar tarafından yeniden seçime gidilmesinden daha olumlu bir gelişme olarak değerlendirildiğini belirtti.