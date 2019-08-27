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Avrupa borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 27.08.2019 10:58 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları haftanın ikinci işlem gününe düşüşle başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Çin ile ticaret müzakerelerinin yeniden başlayabileceğini söylemesi üzerine, küresel piyasalarda hakim olan negatif hava görece dağılırken, yatırımcıların belirsizliklerin sürmesi dolayısıyla temkinli olduğu görülüyor.

ABD'nin nükleer anlaşma konusunda yaptırımlar uyguladığı İran'a karşı tavrını koruması ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de ABD'nin yaptırımları kaldırmaması durumunda Tahran'ın anlaşma kapsamındaki taahhütlerini azaltmaya devam edeceğini vurgulaması ise jeopolitik risklerin gündemde kalmasını beraberinde getirdi.

Bu sabah açıklanan Almanya 2. çeyrek büyüme verilerinin, Avro Bölgesinin en büyük ekonomisinin resesyona girmesine ramak kaldığının göstergesi olduğunu belirten analistler, ticaret savaşı ve jeopolitik risklerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi.

Analistler ayrıca, İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın bugün yeni bir hükümet kurulması için ikinci tur istişarelere başlayacak olmasının, yatırımcılar tarafından yeniden seçime gidilmesinden daha olumlu bir gelişme olarak değerlendirildiğini belirtti.

Bu gelişmelerle açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,13 azalarak 370,71 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,26 düşerek 11.630,00 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 değer kaybıyla 7.068,87, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,08 düşüşle 8.664,90 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 azalışla 5.325,69 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,11 değer kazancıyla 20.696,98 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi 1,1111, sterlin/dolar paritesi ise 1,2239 seviyelerinden işlem görüyor.

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