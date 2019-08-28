İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

İtalya'da iktidardaki 5 Yıldız Hareketi, muhalefetteki Demokrat Parti (PD) ile yeni bir koalisyon kurmaya ilişkin görüşmeleri askıya alırken, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella iki partiye anlaşmaları için süre verdi. İki partinin koalisyon sağlayamaması durumunda Mattarella yeni bir geçici hükümet seçerek erken seçim çağrısı yapacak.

Brexit tarafında ise İngiltere Başbakanı Boris Johnson 31 Ekim'de AB'den ayrılma yönündeki kararlılığını vurgulamaya devam ederken, Johnson'ın bir anlaşma istediği, İrlanda sınırı konusuna yönelik bir dizi alternatif seçenek oluşturduğu bildirildi.

Öte yandan bugün Almanya'da GFK Tüketici Güven Endeksi eylülde önceki aya göre 0,1 puan artarak 9,7'ye yükseldi.

Analistler, Avrupa'da İtalya'da hükümet krizi ve Brexit belirsizliğinin pay piyasalarına yön veren temel gelişmeler olarak kalmayı sürdürdüğünü belirterek, son dönemde resesyon kaygılarının artması nedeniyle Almanya ekonomisine ilişkin verilerin de yakından takip edildiğini söyledi.