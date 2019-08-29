FİNANS

Avrupa borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 29.08.2019 10:55 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, hükümet krizini çözmek için yürüttüğü ikinci tur istişarelerin ardından mevcut Başbakan Giuseppe Conte ile görüşme kararı aldı. Mattarella'nın, parlamentoda en çok sandalyesi bulunan 5 Yıldız Hareketi ile Demokrat Parti'nin başbakan olarak devam etmesinde mutabık kaldığı Giuseppe Conte'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmesi bekleniyor.

Analistler, Avrupa'daki İtalya'da hükümet krizi ve Brexit belirsizliğinin pay piyasalarına yön veren temel gelişmeler olarak kalmayı sürdürdüğünü belirterek, son dönemde resesyon kaygılarının artması nedeniyle Almanya ekonomisine ilişkin verilerin de yakından takip edildiğini söyledi. Bugün Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesi'nde güven endeksleri takip edilecek.

Bu gelişmelerle açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,31 artarak 374,03 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,36 yükselerek 11.744,48 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 artışla 7.139,80 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,30 değer kazancıyla 8.773,30 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 primle 5.402,36 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,96 artışla 21.199,17 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi 1,1080 seviyelerinde yatay hareket ederken, sterlin/dolar paritesi ise yüzde 0,2 düşüşle 1,2190 seviyelerinden işlem görüyor.

PARTNER Rüyanızda düştüğünüzü görüyorsanız...Bakın neyi anlatıyormuş! Rüyanızda düştüğünüzü görüyorsanız...Bakın neyi anlatıyormuş!
Termik santrallerde Haziran'da 6.73 milyon ton kömür yakıldıTermik santrallerde Haziran'da 6.73 milyon ton kömür yakıldı
TÜİK - Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 46.9 daraldıTÜİK - Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 46.9 daraldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsaları piyasalar

En Çok Okunan Haberler

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Memur zammı belli oldu

Memur zammı belli oldu

Aselsan dünya birincisi oldu

Aselsan dünya birincisi oldu

10 rekor birden kırdı hükümet harekete geçti: 33 adımlık plan geliyor

10 rekor birden kırdı hükümet harekete geçti: 33 adımlık plan geliyor

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar güne nasıl başladı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
EZZİB / Davut Er : Yüksek maliyetler ihracatı zora sokuyor

EZZİB / Davut Er : Yüksek maliyetler ihracatı zora sokuyor

Termik santrallerde Haziran'da 6.73 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Haziran'da 6.73 milyon ton kömür yakıldı

TÜİK - Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 46.9 daraldı

TÜİK - Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 46.9 daraldı

Bin 800 adet ürün öğrencileri bekliyor

Bin 800 adet ürün öğrencileri bekliyor

Türkiye'nin şaraplık üzüm deposunda, fiyat artışı için güç birliği

Türkiye'nin şaraplık üzüm deposunda, fiyat artışı için güç birliği

İSO Başkanı Bahçıvan: Türkiye verimlilik artışına odaklanmalı

İSO Başkanı Bahçıvan: Türkiye verimlilik artışına odaklanmalı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.