İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, İngiltere hariç, güne satış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,42 değer kaybıyla 379,10 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,53 azalışla 11.890,21 puanda seyrediyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın dün bakanlar kurulunu acil toplaması ile artan erken seçim endişelerine karşın FTSE 100 endeksi, yüzde 0,07 yükselişle 7.287,01 puan oldu.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,27 düşüşle 8.791,40 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,42 kayıpla 5.469,92 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,64 azalışla 21.381,33 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi 1,0940, İngiltere'deki siyasi belirsizliklerin etkisiyle 2,5 yılın en düşük seviyesine gerileyen sterlin/dolar paritesi ise 1,1969 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de dün resmi tatil olması dolayısıyla düşük hacimli dalgalı bir seyir izlendiğini ifade ederek, dün Avrupa'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentiler doğrultusunda yatay seyrettiğini hatırlattı.

Analistler, Avrupa pay piyasalarının; İngiltere'de Brexit kördüğümüyle gelişen siyasi belirsizlikler, küresel ticaret gerginlikleri, Almanya'da resesyon endişeleri ve otomotiv endüstrisindeki sıkıntıların etkisinde kaldığını ifade etti.

Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu aktaran analistler, bugün Avro Bölgesi temmuz ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin takip edileceğini bildirdi.

