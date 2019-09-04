Avrupa borsaları

Analistler, küresel piyasaların gündemini Brexit kördüğümünün meşgul ettiğini belirterek, Avrupa tarafında anlaşmasız Brexit'e ilişkin endişelerin azalmasıyla pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade etti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,65 yükselişle 7.315,74 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,77 primle 8.877,30 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 artışla 5.520,93 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,38 kazançla 21.694,62 puan oldu.

Bu arada, çıkarılacak yasanın, İngiltere ile AB arasında bir Brexit anlaşmasına varılamaması halinde hükümeti AB'den yeni bir erteleme istemeye mecbur bırakacak şekilde formüle edileceği tahmin ediliyor.

Analistler, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, oylamanın ardından yaptığı konuşmada, parlamentonun anlaşmasız Brexit'i önleyecek bir yasa çıkarması halinde ülkeyi erken seçime götürmek için bir teklifi parlamentoya sunacağını belirterek, Johnson'ın, gelişmelerin ardından 21 muhalif milletvekilini partinin parlamento grubundan ihraç ettiğini anımsattı.

Öte yandan, bugün Almanya ve Avro Bölgesi ağustos ayı hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri de izlenecek.

