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Avrupa borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2019 10:45 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, İngiltere hariç güne alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,40 kazançla 384,70 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,57 artışla 12.093,72 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 düşüşle 7.302,21 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,67 primle 8.916,30 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,59 artışla 5.564,57 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,35 yükselişle 21.813,68 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1037, sterlin/dolar paritesi ise 1,2229 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Çin ve ABD'nin ticaret müzakerelerine ekim ayı başında tekrar başlayacağı yönündeki haberlerle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, İngiltere'deki Brexit kördüğümünün gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.

Analistler, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 15 Ekim'de erken genel seçime gidilmesini öngören teklifinin dün parlamentoda kabul edilmediğini ve muhalefet partilerinin erken seçime desteğini, anlaşmasız Brexit'i önleyecek tasarının yasalaşması koşuluna bağladığını anımsattı.

Avam Kamarası'nda anlaşmasız Brexit'i engellemek için muhalefetin gündeme taşıdığı yasa tasarısı, 299'a karşı 327 oyla kabul edilerek Lordlar Kamarası'na sevk edilmişti. Lordlar Kamarası'nın tasarıyı hızla gündemine alıp onaylaması ve tasarının yarın yasalaşması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsaları piyasalar

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