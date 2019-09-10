Avrupa borsaları

Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının da açıklanacağını hatırlatan analistler, gelecek hafta ise ABD, İngiltere ve Japonya merkez bankaları toplantılarının izleneceğini, bu süreçte piyasalarda "bekle-gör" temasının ön planda olduğunu kaydetti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 düşüşle 7.210,20 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,05 azalışla 9.006,20 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 kayıpla 5.580,83 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,09 düşüşle 21.969,63 puan oldu.

İngiltere'de dün İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, anlaşmasız Brexit'i önlemeye dönük tasarıyı onayladı. Tasarıya göre, İngiliz hükümeti, 19 Ekim'e kadar AB ile bir Brexit anlaşması sağlayamazsa veya anlaşmasız ayrılık için parlamentonun onayını alamazsa AB'den Brexit için 3 aylık erteleme talep etmek zorunda kalacak.

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 15 Ekim'de erken genel seçime gidilmesini öngören teklifinin ikinci kez reddedilmesinin ardından parlamento 14 Ekim'e kadar tatile girdi.

