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Avrupa borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2019 10:58 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne yükselişle başladı.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 18 artışla 390,07 puanla, Almanya'da DAX endeksi 12.397,29 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinden işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 yükselişle 7.327,10 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 artışla 5.634,02 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,44 yükselişle 22.050,50 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,55 değer kazancıyla 9.081,70 puan oldu.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 artışla 1,1040'tan, sterlin/dolar paritesi ise dünkü kapanışın hemen altında 1,2470'ten alıcı buluyor.

Analistler, tahminler doğrultusunda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirmesi ve Japonya Merkez Bankası'nın para politikasında değişikliğe gitmemesinin ardından bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kararlarının takip edileceğini bildirdi.

İngiltere'de enflasyonun dün açıklanan veriye göre 2016 yıl sonundan bu yana en düşük seviyeye gerilediğini belirten analistler, toplantının 31 Ekim Brexit çıkış tarihi öncesi son toplantı olması sebebiyle de önem arz ettiğine dikkati çekti.

Analistler, BoE'nin faiz kararının Avrupa borsalarının yönü üzerinde etkili olabileceğini, bugün İngiltere'de ayrıca perakende satış verilerinin izleneceğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsaları piyasalar

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