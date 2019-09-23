FİNANS

Avrupa borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 10:51 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,40 değer kaybıyla 391,39 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,62 düşüşle 12.390,30 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 düşüşle 7.332,42 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,49 azalışla 9.133,70 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 düşüşle 5.666,41 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,66 kayıpla 21.976,83 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0974, sterlin/dolar paritesi ise 1,2435 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Fed'in faiz indirimi ve repo operasyonlarına rağmen, yatırımcıların risk iştahının Brexit belirsizliği ve ticaret müzakerelerine ilişkin endişelerle azaldığını belirtti.

Almanya'da açıklanan eylül ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin beklentinin altına gerilediğine dikkati çeken analistler, bugün Avro Bölgesi ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verisinin de takip edileceğini bildirdi.

Almanya'da bir önceki ay 43,5 olan imalat sanayi PMI eylülde 41,4'e gerilerken, hizmet sektörü PMI da aynı dönemde 54,8'den 52,5'e düştü.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Thomas Cook, tasfiye sürecini internetten duyurduThomas Cook, tasfiye sürecini internetten duyurdu
Bursa Turizm Fuarı acenteler ile otelleri buluşturduBursa Turizm Fuarı acenteler ile otelleri buluşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsaları piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

Ünlü oyuncu dünya evine girdi!

İngiliz devi iflas etti

İngiliz devi iflas etti

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

'Memurlara yönelik yüzde 14 zam sınıfta kaldı'

'Memurlara yönelik yüzde 14 zam sınıfta kaldı'

Otomobil satışlarıyla ilgili flaş açıklama: Pozitif etki yaratacak!

Otomobil satışlarıyla ilgili flaş açıklama: Pozitif etki yaratacak!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Thomas Cook, tasfiye sürecini internetten duyurdu

Thomas Cook, tasfiye sürecini internetten duyurdu

Bursa Turizm Fuarı acenteler ile otelleri buluşturdu

Bursa Turizm Fuarı acenteler ile otelleri buluşturdu

TÜGİAD’dan Londra çıkarması

TÜGİAD’dan Londra çıkarması

Ebru Özdemir’den senaristlere çağrı:Kadınları mühendisliğe teşvik için dizilerde kadın mühendis karakterleri de olsun

Ebru Özdemir’den senaristlere çağrı:Kadınları mühendisliğe teşvik için dizilerde kadın mühendis karakterleri de olsun

Lüks markalar indirimli ürünleriyle Garaj Günleri’nde

Lüks markalar indirimli ürünleriyle Garaj Günleri’nde

Transit yolcusu artan THY, 'Melekler Kenti'ne haftada 11 kez uçacak

Transit yolcusu artan THY, 'Melekler Kenti'ne haftada 11 kez uçacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.