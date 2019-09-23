İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,40 değer kaybıyla 391,39 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,62 düşüşle 12.390,30 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,16 düşüşle 7.332,42 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,49 azalışla 9.133,70 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 düşüşle 5.666,41 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,66 kayıpla 21.976,83 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0974, sterlin/dolar paritesi ise 1,2435 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Fed'in faiz indirimi ve repo operasyonlarına rağmen, yatırımcıların risk iştahının Brexit belirsizliği ve ticaret müzakerelerine ilişkin endişelerle azaldığını belirtti.

Almanya'da açıklanan eylül ayı imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin beklentinin altına gerilediğine dikkati çeken analistler, bugün Avro Bölgesi ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verisinin de takip edileceğini bildirdi.

Almanya'da bir önceki ay 43,5 olan imalat sanayi PMI eylülde 41,4'e gerilerken, hizmet sektörü PMI da aynı dönemde 54,8'den 52,5'e düştü.

