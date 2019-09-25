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Avrupa borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2019 10:55 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları güne satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,80 azalarak 386,74 puan, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,70 gerileyerek 12.222,10 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,60 azalışla 7.248,10 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,30 düşüşle 9.089,90 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 kayıpla 5.576,34 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,10 gerilemeyle 21.653,60 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 değer kaybıyla 1,0995 seviyelerinden, sterlin/dolar paritesi ise yüzde 0,45 gerilemeyle 1,2440 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, dün İngiltere'de Anayasa Mahkemesi'nin, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu tatil etme kararının hukuka aykırı olduğuna hükmettiğini anımsatarak, siyasi belirsizliğin yanı sıra açıklanan verilerin de ekonomide güç kaybına işaret etmesinin de risk iştahını azalttığını söyledi.

Bugün Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğunu aktaran analistler, ABD ve İngiltere'de gündemin odağında bulunan siyasi belirsizliklere ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsaları piyasalar

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