İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,09 değer kaybıyla 391,43 puanda, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,17 düşüşle 12.360,48 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 artışla 7.429,94 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,32 primle 9.213,80 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 azalışla 5.632,79 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,28 kayıpla 21.956,31 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0942, sterlin/dolar paritesi 1,2312 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa'da Brexit belirsizliği ve siyasi endişelerin devam ettiğini belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Bu hafta yoğun veri takviminin gündemi meşgul edeceğini aktaran analistler, bugün İngiltere'de 2. çeyrek GSYH, Avro Bölgesi'nde işsizlik ve Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

