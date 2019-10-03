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Avrupa borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2019 11:08 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne İngiltere hariç alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,05 kazançla 377,72 puanda seyrediyor. Almanya borsası ise bugün tatil dolayısıyla kapalı olacak.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 azalışla 7.101,28 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,31 artışla 8.939,80 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47 yükselişle 5.447,99 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,37 primle 21.377,96 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,0945, sterlin/dolar paritesi 1,2293 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'nin, Airbus'a sağlanan yasa dışı desteklemelerden ötürü Avrupa Birliği'nin (AB) 7,5 milyar dolarlık ürününe ilave gümrük vergileri uygulamasına Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) onay verdiğini anımsattı.

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere'den ithal edilen sivil hava araçları için yüzde 10 ve bazı Avrupa ülkelerinden ithal edilen tarım ürünleri için yüzde 25 ek vergi uygulanmasının planlandığı, yeni tarifenin 18 Ekim’de yürürlüğe gireceği belirtildi. Söz konusu karar, DTÖ tarihindeki en yüksek tazminat olarak kayıtlara geçti.

Analistler, ABD'nin yeni tarife kararı, açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırması ve Brexit belirsizliğinin etkisiyle dün Avrupa pay piyasalarında görülen sert düşüşlerin ardından bugün tepki alımlarıyla alış ağırlıklı bir seyir izlendiğini ifade ederek, AB'den gelebilecek misilleme adımı ve yetkililerin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Bugün yoğun veri takviminin yatırımcıların gündeminde olduğunu belirten analistler, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere Avrupa ve ABD'deki veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

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