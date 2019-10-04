FİNANS

Avrupa borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2019 10:44 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,22 artarak 378,30 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,25 yükselerek 11.955,40 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 artışla 7.097,50 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 yükselişle 5.458,30 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,12 kazançla 21.333,50 puanda seyrediyor. İspanya'da IBEX 35 endeksi ise 8.904,20 puanla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinde bulunuyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,08 değer kazancıyla 1,0973'ten, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,06 yükselişle 1,2337'den işlem görüyor.

Analistler, Avrupa tarafında, ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında uzun süredir devam eden ekonomik anlaşmazlıkların havacılık sektörüne de sıçraması ve yeni vergi tehditlerinin, ticaret savaşı beklentilerini tırmandırdığını söyledi.

Brexit belirsizliğinin de gündemdeki yerini koruduğunu vurgulayan analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, iç dinamiklerin öne çıkacağını ifade etti.

Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü, sosyal medyada olay olduKemal Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü, sosyal medyada olay oldu
MB: Enflasyondaki düşüşte temel mal ve gıda öne çıktı (2)MB: Enflasyondaki düşüşte temel mal ve gıda öne çıktı (2)
Aon/Clavarino: Gündemdeki bir numaralı risk ekonomik yavaşlamaAon/Clavarino: Gündemdeki bir numaralı risk ekonomik yavaşlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsaları piyasalar

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

Sıfır aldığı otomobilin tavanı boyalı çıktı

Sıfır aldığı otomobilin tavanı boyalı çıktı

Enflasyon rakamları sonrası dolarda son durum

Enflasyon rakamları sonrası dolarda son durum

Bursa'dan dünyaya 'otopark' ihraç ediyorlar

Bursa'dan dünyaya 'otopark' ihraç ediyorlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karadenizli balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi

Karadenizli balıkçılar deniz salyangozuna yöneldi

MB: Enflasyondaki düşüşte temel mal ve gıda öne çıktı (2)

MB: Enflasyondaki düşüşte temel mal ve gıda öne çıktı (2)

Aon/Clavarino: Gündemdeki bir numaralı risk ekonomik yavaşlama

Aon/Clavarino: Gündemdeki bir numaralı risk ekonomik yavaşlama

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli oldu

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli oldu

Enflasyon-faiz oranı tartışmasında yeni bir yaklaşım

Enflasyon-faiz oranı tartışmasında yeni bir yaklaşım

Bolu'da ilk ada çayı hasadı

Bolu'da ilk ada çayı hasadı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.