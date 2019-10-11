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Avrupa borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2019 10:55 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe, alış ağırlıklı başlarken, İngiltere negatif ayrıştı.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,45 kazançla 384,48 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,81 artışla 12.263,17 puanda seyrediyor.

Brexit iyimserliğine karşın sterlindeki değer kazancının negatif etkisiyle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,54 düşüşle 7.147,58 puana geriledi. İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,11 primle 9.114,0 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 yükselişle 5.579,17 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,18 kazançla 21.795,30 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,10 seviyelerinde yatay seyrederken, dün Brexit gelişmelerinin etkisiyle hızlı yükselen sterlin/dolar paritesi, bugün de yüzde 0,2 artışla 1,2460'tan işlem görüyor.

Analistler, pay piyasalarının ABD ve Çinli yetkililer arasında başlayan ticaret müzakereleri ve Brexit gelişmelerinin etkisiyle pozitif bir seyir izlediğini kaydetti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile İrlandalı mevkidaşı Leo Varadkar'ın, dün Brexit konusunda gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, Brexit konusunda bir anlaşmanın herkesin çıkarına olacağı ve muhtemel anlaşma için bir yol bulunduğu konusunda mutabık kaldıkları belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsaları piyasalar

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