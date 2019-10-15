Avrupa borsaları

İngiltere'de Brexit ve siyasi belirsizliklerin güncelliğini koruduğunu aktaran analistler, buna rağmen Avrupa Birliği (AB) tarafından gelen iyimser açıklamalar ve dün borsalardaki sert düşüşlerin ardından etkili olan tepki alımlarıyla pozitif bir seyir izlendiğine işaret etti.

İngiltere Parlamentosu'nda Kraliçe 2. Elizabeth, "AB ile dostluk çerçevesinde serbest ticaret temelinde bir partnerlik kurmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullanırken, AB Brexit Müzakerecisi Michel Barnier de "İngiltere ile AB arasında anlaşmaya varmak her ne kadar zorlaşmış olsa da hala mümkün." dedi.

Yatırımcıların veri gündemine odaklandığını belirten analistler, bugün İngiltere ağustos ayı işsizlik oranı ve Almanya ekim ayı ZEW endekslerinin takip edileceğini bildirdi.

