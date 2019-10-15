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Avrupa borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2019 11:11 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,59 kazançla 392,0 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,54 yükselişle 12.554,54 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 artışla 7.222,45 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,78 primle 9.318,20 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,69 kazançla 5.681,85 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,61 yükselişle 22.232,75 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1021, sterlin/dolar paritesi 3 ayın zirvesine yakın 1,2653 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, İspanya'da Yüksek Mahkeme'nin ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarının ardından başlayan protesto gösterilerinin güçlenerek devam ettiğini ve dün Barselona Havalimanı'ndaki göstericilere polisin sert müdahalesinde 37 kişinin yaralandığını hatırlattı.

İngiltere'de Brexit ve siyasi belirsizliklerin güncelliğini koruduğunu aktaran analistler, buna rağmen Avrupa Birliği (AB) tarafından gelen iyimser açıklamalar ve dün borsalardaki sert düşüşlerin ardından etkili olan tepki alımlarıyla pozitif bir seyir izlendiğine işaret etti.

İngiltere Parlamentosu'nda Kraliçe 2. Elizabeth, "AB ile dostluk çerçevesinde serbest ticaret temelinde bir partnerlik kurmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullanırken, AB Brexit Müzakerecisi Michel Barnier de "İngiltere ile AB arasında anlaşmaya varmak her ne kadar zorlaşmış olsa da hala mümkün." dedi.

Yatırımcıların veri gündemine odaklandığını belirten analistler, bugün İngiltere ağustos ayı işsizlik oranı ve Almanya ekim ayı ZEW endekslerinin takip edileceğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa borsaları piyasalar

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