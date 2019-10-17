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Avrupa borsaları

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2019 11:12 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları

İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirileceği güne karışık başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,15 azalışla 392,88 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,05 yükselişle 12.677,29 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi dünkü kapanışın hafif üzerinde 7.169,93 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artışla 9.395,70 puan, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,1 düşüşle 5.692,64 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 22.451,66 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1080, sterlin/dolar paritesi 6 ayın zirvesine yakın 1,2791 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Brexit'e dair gelişmelerin özellikle sterlin üzerinde etkili olmaya devam ettiğini, bugün ve yarın Brüksel'de gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi'nden gelecek haberlerin pay piyasalarının yönü üzerinde belirli olacağını ifade etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı başbakan seçilmesinde destekleyen Kuzey İrlandalı Demokratik Birlik Partisi, Brexit planını desteklemeyeceklerini açıkladı.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel de zirve öncesi yaptığı açıklamalarda, "Brexit'te daha iyi bir yoldayız ancak henüz amacımıza ulaşamadık. Zirvenin nasıl sona ereceğini ise bilemiyorum." ifadesini kullandı.

Anlaşmalı Brexit için halihazırda uygun bir ortam oluşmadığını ve siyasilerin çözmeleri gereken birçok konu olduğunu kaydeden analistler, anlaşmasız Brexit'in hayata geçmesinin ise küresel piyasalarda belirsizlikleri artırabileceğini söyledi.

Analistler, bugün İngiltere'de perakende satışlar, ABD'de ise haftalık işsizlik başvuruları ve sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getirdi.

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Avrupa borsaları piyasalar

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