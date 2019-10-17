Avrupa borsaları

Analistler, Brexit'e dair gelişmelerin özellikle sterlin üzerinde etkili olmaya devam ettiğini, bugün ve yarın Brüksel'de gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi'nden gelecek haberlerin pay piyasalarının yönü üzerinde belirli olacağını ifade etti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi dünkü kapanışın hafif üzerinde 7.169,93 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artışla 9.395,70 puan, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,1 düşüşle 5.692,64 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 22.451,66 puan oldu.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel de zirve öncesi yaptığı açıklamalarda, "Brexit'te daha iyi bir yoldayız ancak henüz amacımıza ulaşamadık. Zirvenin nasıl sona ereceğini ise bilemiyorum." ifadesini kullandı.

Anlaşmalı Brexit için halihazırda uygun bir ortam oluşmadığını ve siyasilerin çözmeleri gereken birçok konu olduğunu kaydeden analistler, anlaşmasız Brexit'in hayata geçmesinin ise küresel piyasalarda belirsizlikleri artırabileceğini söyledi.

Analistler, bugün İngiltere'de perakende satışlar, ABD'de ise haftalık işsizlik başvuruları ve sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getirdi.

