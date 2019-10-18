İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe satış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,31 değer kaybıyla 391,87 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,23 düşüşle 12.625,40 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 azalışla 7.159,59 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,17 düşüşle 9.324,30 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 kayıpla 5.640,92 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,07 gerileyerek 22.360,12 puan oldu.

Sterlin/dolar paritesi Brexit konusundaki gelişmelerle dün 1,30 sınırına kadar yükselmesi sonrası bugün 1,2875 seviyelerinden, avro/dolar paritesi de 1,1120'den işlem görüyor.

Analistler, Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke liderinin, İngiltere ile AB arasında varılan yeni Brexit anlaşmasını onaylamasının ardından konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağına yerleştiğini kaydetti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, aksi yöndeki açıklamalara rağmen yeni Brexit anlaşmasının parlamentoda kabul edileceğinden emin olduğunu belirtse de Johnson'ın parlamentoda anlaşmayı geçirmek için yeterli desteği bulamama riskinin devam ettiğini aktaran analistler, bu gelişmelerle pay piyasalarının satıcılı bir seyir izlediğini ifade etti.