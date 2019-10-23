İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,35 değer kaybıyla 393,19 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,26 azalışla 12.721,26 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 düşüşle 7.211,39 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,22 azalışla 9.361,00 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 kayıpla 5.624,99 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,53 düşüşle 22.368,50 puan oldu.

Avrupa tarafında, Brexit gelişmeleri gündemin odağındaki yerini koruyor. İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarası'ndan geçirmeyi amaçlayan önergesi parlamentoda dün akşam yapılan oylama ile reddedildi.

Söz konusu gelişmenin ardından AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, yaptığı açıklamada, "Anlaşmasız Brexit'i engellemek için 27 üye ülkenin İngiltere'nin uzatma talebini kabul etmesini isteyeceğim." ifadesini kullandı.

Analistler, ABD ve Çin arasında yürütülen ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğe karşın Brexit belirsizliğinin sürmesi ve ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya işaret eden verilerin pay piyasalarında risk iştahını azalttığını belirtti.

Bugün Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verisi takip edilecek.

