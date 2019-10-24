İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı öncesi güne alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,28 kazançla 396,15 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,26 yükselişle 12.865,61 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,25 artışla 7.279,11 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,20 primle 9.403,40 puan, PMI verileri beklentinin üzerinde gelen Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41 kazançla 5.676,59 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,38 yükselişle 22.436,29 puan oldu.

Avro/dolar paritesi, 1,1160 ve sterlin/dolar paritesi, 1,2925 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, bugün gerçekleştirilecek ECB toplantısı öncesi pay piyasalarının pozitif seyrettiğini ifade ederek, Avrupa ve ABD'de açıklanacak ekim ayı imalat ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Mario Draghi başkanlığında son toplantısını gerçekleştirecek ECB'nin faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini belirten analistler, İngiltere'de Brexit gelişmelerinin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

