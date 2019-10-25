İSTANBUL (AA) - Avrupa borsaları haftanın son işlem gününe karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,15 değer kaybıyla 396,78 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,15 düşüşle 12.853,38 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 azalışla 7.319,47 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,03 primle 9.394,70 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 kazançla 5.692,99 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,07 yükselişle 22.543,27 puan oldu.

Avro/dolar paritesi 1,1114 ve sterlin/dolar paritesi 1,2840 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, pay piyasalarında Almanya ve Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI verilerindeki düşüşün sürmesiyle artan ekonomik endişeler ve Brexit'e ilişkin belirsizliklerin artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

İngiltere başbakanı Boris Johnson'ın ülkeyi 12 Aralık'ta erken seçime götürmek için pazartesi Avam Kamarası'na önerge sunacağını belirttiğini hatırlatan analistler, öte yandan Avrupa Birliği'nin (AB), İngiltere'nin Brexit tarihini erteleme talebine henüz cevap vermediğini söyledi.

İlk anlaşmaya göre 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, Avama Kamarası'nın Brexit anlaşmasını üst üste reddetmesi nedeniyle daha önce 31 Ekim'e ertelenmişti.

Analistler, bugün Almanya'da ekim ayı Ifo endekslerinin takip edileceğini bildirdi.

