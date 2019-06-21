FİNANS

Avrupa borsalarında ABD ve İran gerilimi etkisi

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2019 19:33 | Son Güncelleme

Avrupa borsaları, ABD ve İran arasındaki gerilimin etkisiyle İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç günü düşüşle kapattı

LONDRA (AA) - Avrupa borsalarına, ABD ve İran arasındaki gerilim yansıdı.

Avrupa borsaları, iki ülke arasındaki gerilimin etkisiyle İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç günü düşüşle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,36 azalarak 384,76 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 azalarak 5.528,3 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 ise endeksi günü yüzde 0,13’lük düşüşle 12,339,92 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,23’lük azalışla 7.407,50 seviyesinden tamamladı.

Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,13’lük artışla 21.388,63 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.46 itibarıyla yüzde 0,40'lık yükselişle 1,1337 seviyelerinde seyrediyor.

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