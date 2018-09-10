Avrupa ekonomilerinde büyüme ivmesi yavaşlıyor

BERLİN (AA) - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) üye ülkelerin geneli, Almanya, Fransa, İtalya, Birleşik Krallık ve Avro Bölgesi’nin tamamında büyüme ivmesinde yavaşlama işaretlerinin görüldüğü belirtildi.

OECD'den yapılan açıklamada, OECD’nin bileşik öncü göstergesine (CLI) göre, OECD geneli, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya ve Avro Bölgesi'nin tamamında büyüme ivmesinde yavaşlama işaretlerinin görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, endekse göre, ABD, Japonya ve Kanada’ya ilişkin verilerin istikrarlı büyümeye işaret ettiği vurgulandı.

Endeks verilerinin Çin ve Hindistan’da büyümede ivmelenmeye işaret ettiği belirtilen açıklamada, Brezilya ve Rusya’da ise büyümede ivme kaybı olduğu kaydedildi.

