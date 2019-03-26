"Avrupa ekonomisi küçülüyor, yeni pazarlar bulmak zorundayız"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Daha önce bulunmadığımız pazarlarımızla ilgili ürün bazında, ülke bazında hatta yerel bazda stratejik çalışmalar yapıp yol haritaları tespit ediyoruz. Çünkü Avrupa ekonomisi küçülüyor. Bizim ihracatımızın yüzde 52'si Avrupa'ya. Demek ki biz yeni pazarlar bulmak zorundayız, ihracatımızı tabana yaymak zorundayız." dedi.

Pekcan, kentteki bir otelde düzenlenen "Çankırı Esnaf Buluşması" toplantısında yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak istişareye çok önem verdiklerini, göreve başladığı günden itibaren her ay iş dünyasının temsilcileriyle toplantılar yaparak gelen talep ve beklentilerini değerlendirdiklerini söyledi.

Bakanlık olarak bugüne kadar 862 talep aldıklarını ve hepsini tek tek değerlendirdiklerini ifade eden Pekcan, tüm illerde bakanlığın ilgili müdürleri ve uzmanlarının firmaların kapısını çalarak sorun ve taleplerini dinlediğini, bundan sonra da uygulamanın bu şekilde devam edeceğini dile getirdi.

Dünyanın dönüşüm sürecinden geçtiğini, teknolojik ve ekonomik bir dönüşüm sürecinin içinde olduklarına dikkati çeken Pekcan, şöyle konuştu: