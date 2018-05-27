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Avrupa Genel Veri Koruma Regülasyonu’nun getireceği yenilikler BİLGİ’de konuşuldu

FİNANS HABERLERİ  | 27.05.2018 12:10 | Son Güncelleme

Avrupa Genel Veri Koruma Regülasyonu’nun getireceği yenilikler, GDPR Zero Day Konferansı’nda regülasyonun uygulama alanında yer alan organizasyonların köklü değişikliklerle karşı karşıya kalması ve çeşitli sektörleri nasıl etkileyeceği kapsamında konuşuldu.

İstanbul, 27 Mayıs (DHA) - Avrupa Genel Veri Koruma Regülasyonu’nun getireceği yenilikler, GDPR Zero Day Konferansı’nda regülasyonun uygulama alanında yer alan organizasyonların köklü değişikliklerle karşı karşıya kalması ve çeşitli sektörleri nasıl etkileyeceği kapsamında konuşuldu.
Kişisel verilerin daha iyi korunmasını amaçlayan Avrupa Genel Veri Koruma Regülasyonu (European General Data Protection Regulation, “GDPR”) 25 Mayıs Cuma günü yürürlüğe girmesinin ardından aynı gün BİLGİ Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü tarafından düzenlenen “GDPR Zero Day Konferansı”nda alanında uzman isimler, tüm ayrıntılarıyla regülasyonun uygulama alanları ve getirdiği yenilikleri konuştu.
Avrupa Birliği'nin (AB) 2012'den bu yana üzerinde çalıştığı ve tüm dünyada etki yaratacak Avrupa Genel Veri Koruma Regülasyonu'nun (GPDR) getirdiği yeniliklerin incelendiği konferansta, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) ile arasındaki temel farklar irdelendi.
Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ege Yazgan, verinin korunması ve güvenilirliğinin hayati önem taşıdığına değinerek, “Avrupa Birliği’nin bugün yürürlüğe giren Genel Veri Koruması Regülasyonu, veri sahibine tanıdığı etkisi güçlendirilmiş haklar ile kişilik haklarının korunmasını ön plana çıkarıyor. Enstitümüzün de bugün bu konferansı düzenlemesi son derece yerinde ve gerekli bir adım. Bu konudaki çalışmalara her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız olduğu açık” dedi.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir’in konuşmalarıyla devam eden konferansta, ülkenin gelişmişlik düzeyini belirlemede teknolojinin öneminden, teknoloji, hukuk ve insan arasındaki ilişkinin uyumu tartışıldı
Konferansa Hollanda’dan canlı bağlantıyla katılarak otomatik veri işlemede şeffaflık ve hesap verilebilirliği anlatan Hollanda Tillburg Üniversitesi Öğretim Görevlisi Emre Bayamlıoğlu, büyük verinin kişisel veri kapsamında kullanım alanları, davranış analizi ve GDPR’ın otomatik karar süreçleri ve bunlara dahil olma hakları ile ilgili dinleyicileri bilgilendirdi.

"Unutulma Hakkı hukuk aleminde bir kaos”

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bedii Kaya ise GDPR’ın en çok yanlış anlaşılan alanlarından olan vehukuk aleminde de bir kaos oluşturan “Unutulma Hakkı” üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Mario Costeja Gonzalez’in Google İspanya ve Google Inc.’e karşı “Unutulma Hakkı”na dair hukuksal mücadelesini örnek veren Dr. Kaya, Unutulma Hakkı’nın önceleri indeksten çıkarılma iken, şimdilerde genel bir silinme durumu olduğunu vurguladı.
Konferansta, İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim Ve Teknoloji Hukuku Enstitü Müdürü Doç. Dr. Leyla Keser, GDPR’ın içinde bulunduğumuz yıllar içerisinde çokça tartışılacak bir konu olduğunu vurguladı ve ekledi: “GDPR ile evrilen web datalarına baktığımızda nasıl data toplandığı ve sürecin ne şekilde işlediği daha açık olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla artık karşımızda daha açık ve şeffaf süreçler işletmemiz gerektiren bir veri sahibi grubu var. Ve o veri sahibi bundan sonraki süreçte çok daha aktif olarak şirketlerin karşısına çıkacak.”

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