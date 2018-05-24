FİNANS

" Avrupa ile ticarette avroya geçebiliriz"

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 14:26 | Son Güncelleme

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Siluanov: - "Avrupa’nın ABD’ye yönelik tavrını gösterme isteğine bağlı olarak, ticarette dolar yerine avro kullanmaya hazırız” - "IMF, Dünya Bankası ve EBRD gibi kurumlar siyasi baskı altında"

ST. PETERSBURG (AA) – Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) gibi “eski” kurumların, siyasi konuların çözümü için baskı gördüklerini savunarak, “Eğer Avrupa Birliği (AB) iş birliğine devam etmek istiyorsa, ticarette dolar yerine avro kullanmaya hazırız.” dedi.

Siluanov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen “Siyasi Rekabet, Ekonomik Bütünlüğe Karşı” adlı oturumda, küresel piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD tarafından uygulanan kısıtlamaların, sınır ötesinde de uygulandığını anlatan Siluanov, “Avrupa’nın ABD’ye yönelik tavrını gösterme isteğine bağlı olarak, eğer AB iş birliğine devam etmek istiyorsa, mali anlaşmalarda, ürün ve hizmetlerin ticaretinde dolar yerine avro kullanmaya hazırız.” diye konuştu.

IMF, Dünya Bankası ve EBRD gibi kurumlara yönelik de eleştiriler getiren Siluanov, “Bu tür eski kurumlar, siyasi konuların çözümü için baskı görüyorlar. İlerleyen dönemlerde bu kurumlar yerlerini BRICS Yeni Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası gibi kurumlara bırakacaklar.” dedi.

Rusya’nın uluslararası bütünleşmeye bağlı kalmaya devam edeceğinin altını çizen Siluanov, başta “Tek Kemer - Tek Yol” gibi projeler olmak üzere büyük projelerde Çin’e destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

PARTNERPhotoshop değil hepsi gerçekPhotoshop değil hepsi gerçek
Prof. Dr. Alçın: Ekonomide yapısal dönüşüme ihtiyaç varProf. Dr. Alçın: Ekonomide yapısal dönüşüme ihtiyaç var
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısı (1)TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avro Avrupa dolar dünya bankası IMF rusya

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini'den Türk ekonomisi yorumu

Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini'den Türk ekonomisi yorumu

Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum...

Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum...

SGK müjdeyi verdi! Maaşlar toplu ödenecek

SGK müjdeyi verdi! Maaşlar toplu ödenecek

Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolar kuru düşüşe geçti! (24 Mayıs 2018 dolar-euro fiyatları)

Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolar kuru düşüşe geçti! (24 Mayıs 2018 dolar-euro fiyatları)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Prof. Dr. Alçın: Ekonomide yapısal dönüşüme ihtiyaç var

Prof. Dr. Alçın: Ekonomide yapısal dönüşüme ihtiyaç var

Yerli patates çeşidi Nahita'nın tohumu 15 ülkeye satılacak

Yerli patates çeşidi Nahita'nın tohumu 15 ülkeye satılacak

Kursiyer kadınlar kooperatif kurup mağaza açtı

Kursiyer kadınlar kooperatif kurup mağaza açtı

CK Boğaziçi Elektrik yüzde 96 müşteri memnuniyeti sağladı

CK Boğaziçi Elektrik yüzde 96 müşteri memnuniyeti sağladı

Sıcaklar ve kuraklık buğdayı etkiledi, verim yüzde 50 düştü

Sıcaklar ve kuraklık buğdayı etkiledi, verim yüzde 50 düştü

Elazığ'da günde bir ton badem şekeri üretiliyor

Elazığ'da günde bir ton badem şekeri üretiliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.