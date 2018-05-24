" Avrupa ile ticarette avroya geçebiliriz"

ST. PETERSBURG (AA) – Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) gibi “eski” kurumların, siyasi konuların çözümü için baskı gördüklerini savunarak, “Eğer Avrupa Birliği (AB) iş birliğine devam etmek istiyorsa, ticarette dolar yerine avro kullanmaya hazırız.” dedi.

Siluanov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında düzenlenen “Siyasi Rekabet, Ekonomik Bütünlüğe Karşı” adlı oturumda, küresel piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD tarafından uygulanan kısıtlamaların, sınır ötesinde de uygulandığını anlatan Siluanov, “Avrupa’nın ABD’ye yönelik tavrını gösterme isteğine bağlı olarak, eğer AB iş birliğine devam etmek istiyorsa, mali anlaşmalarda, ürün ve hizmetlerin ticaretinde dolar yerine avro kullanmaya hazırız.” diye konuştu.

IMF, Dünya Bankası ve EBRD gibi kurumlara yönelik de eleştiriler getiren Siluanov, “Bu tür eski kurumlar, siyasi konuların çözümü için baskı görüyorlar. İlerleyen dönemlerde bu kurumlar yerlerini BRICS Yeni Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası gibi kurumlara bırakacaklar.” dedi.

Rusya’nın uluslararası bütünleşmeye bağlı kalmaya devam edeceğinin altını çizen Siluanov, başta “Tek Kemer - Tek Yol” gibi projeler olmak üzere büyük projelerde Çin’e destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

