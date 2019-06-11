Avrupa ile yüksek standartlı demir yolu bağlantısı için imzalar atıldı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Türkiye, AB için çok önemli, kilit bir ortaktır. Türkiye'nin stratejik olarak önemli bir komşu olduğunu hatırlatmak isterim." dedi.

Berger, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı Projesi Çerkezköy-Kapıkule Kesimi Yapım Sözleşmesi İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, AB ile Türkiye arasındaki sözleşmeyi imzalamak için uzun süreden beri çalıştıklarını belirterek, gelinen aşamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Demir yolu alanında verilen bu desteğin AB olarak Türkiye'ye sundukları genel destekler açısından önemine dikkati çeken Berger, "AB dışında tek seferde verilen en büyük hibe projesi sözleşmesi Türkiye'ye tahsis edilmiş durumda. Gelecekte de benzer projelerin gerçekleşeceğine eminim." ifadesini kullandı.

Berger, projeyi "AB ve Türkiye arasında çok önemli bir ulaştırma projesi" olarak nitelendirerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Demir yolları refah ve ümran tevlit eder." sözünü hatırlattı.

Christian Berger, AB ve Türkiye'nin önemli iki ticaret ortağı olduğuna işaret ederek, "Amacımız bunu daha da geliştirmek. Bu tren yolu hattıyla daha fazla ürünü ülkelerimiz ve Türkiye arasında taşıyabileceğiz." diye konuştu.