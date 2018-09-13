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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından İzmir Metrosuna kredi desteği

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 17:13 | Son Güncelleme

İzmir Metrosunun Fahrettin Altay-Narlıdere arasında yapımına başlanan yeni hattına, Avrupa Kalkınma ve İmar Bankasının 80 milyon avroluk kredi desteği sağladığı belirtildi

İZMİR (AA) - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), İzmir Metrosu yeni hat projesine 80 milyon avroluk kredi desteği açıkladı.

EBRD'den yapılan açıklamada, Bankanın, "Yeşil Kentler" programı kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesine yeni bir finansman sağlayacağı belirtildi.

EBRD'nin temin edeceği 80 milyon avro tutarındaki kredi ile kentin doğu-batı koridoru boyunca uzanan 7.2 kilometre uzunluğundaki metro hattı inşaatının finanse edileceğinin bildirildiği açıklamada, mevcut 19 kilometrelik hattın uzatılmasıyla otobüs, banliyö hattı, tramvay ve deniz ulaşım hatlarının birbirine bağlanacağı bilgisi verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EBRD Türkiye Genel Müdürü Arvid Tuerkner, insanların yaşam kalitesini arttıran projeleri desteklediklerini belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediyesine sağladığımız yeni finansman sayesinde, bu canlı kentin sakinleri hızlı, modern ve temiz ulaşıma daha kolay erişebilecekler." ifadelerini kullandı.

İzmir Metrosunu Fahrettin Altay'dan Narlıdere'ye kadar ulaştırarak hat uzunluğunu 26 kilometreye yükseltecek proje, haziran ayında başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) İzmir Metrosu metro projesi

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