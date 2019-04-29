Avrupa iş dünyasından Gümrük Birliği'nin güncellenmesine destek

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinden (TÜSİAD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye’den TÜSİAD ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) tam üye olduğu Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu (BusinessEurope), Türkiye-AB Gümrük Birliği'ni güncelleme çağrısı içeren Ticaret Stratejisi tutum belgesini yayımladı.

BusinessEurope ayrıca, Türkiye'nin AB ile entegrasyon süreci çerçevesinde AB müktesebatıyla uyumunun yatırım ve ticaret ilişkilerinin gelişmesi için kritik önemine dikkati çekiyor. Avrupa iş dünyası, işleyen bir Gümrük Birliği ve hukuk devleti için Türkiye'nin AB ile entegrasyon sürecinin en iyi güvence olduğunu vurguluyor.

Ticaret Stratejisi tutum belgesi, Avrupa özel sektörünün ana temsil kuruluşlarından oluşan tüm BusinessEurope üyelerinin katkı ve uzlaşısına dayalı olarak hazırlandı. Türkiye'den TÜSİAD ve TİSK’in de katkı sağladığı belge, AB kurumları tarafından gelecek 5 yıllık yeni yasama döneminde iş dünyasının ortak tutumu olarak dikkate alınacak.

- "Türkiye'nin AB üyeliği, ikili ilişkilerin ötesine geçen bir vizyonu temsil ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, küresel dengeler ve ekonomik belirsizliklerle yüzleşen Avrupa kıtası için artık eylem zamanı olduğunu belirterek, BusinessEurope tarafından hazırlanan Ticaret Strateji belgesi kapsamındaki önerilerle Avrupa iş dünyasının kural temelli uluslararası sisteme ve Avrupa temel ilke ve değerlerine bağlılığını bir kez daha teyit ettiğini vurguladı.