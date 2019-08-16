FİNANS

Avrupa Komisyonu çelik kotası artışını yüzde 3.0’e çekti

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2019 11:05 | Son Güncelleme

Avrupa Komisyonu, planlanan gümrük vergisinden muaf çelik kotası artışını, ABD’nin ek gümrük vergilerinden korunmak için, yüzde 5.0 düzeyinden yüzde 3.0 düzeyine çektiğini duyurdu.

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Ağustos (DHA) - Avrupa Komisyonu, planlanan gümrük vergisinden muaf çelik kotası artışını, ABD’nin ek gümrük vergilerinden korunmak için, yüzde 5.0 düzeyinden yüzde 3.0 düzeyine çektiğini duyurdu.
Çelik üreticisi ArcelorMittal yöneticileri Avrupa Komisyonu’na, Avrupa çelik endüstrisinin tehlike altına olduğunu söyleyerek, 1 Temmuz’da devreye alınan yüzde 5.0’lik vergi artışını erteleme ya da iptal etme çağrısı yaptı.
Komisyon ayrıca, yassı çelik ithalatı kotasının yüzde 30’unu aşan ülkeleri sınırlamayı planlarken, Avrupa Birliği’ne yüksek miktarda ihracat yapan Türkiye’de bu sınırlamadan etkilenebilecek.
Yatırım bankası Jefferies analisti Alan Spence, “Endonezya yassı çelik ürünlerine yönelik muafiyetini kaybetti” dedi.
Diğer yandan, Polonya;’nın Krakow kentinde, yıllık 1.5 milyon ton çelik üretimi kapasitesine sahip bir fabrikada çıkan yangın sonrasında hasar kontrolü yapılması amacıyla üretimin iki yada üç gün durdurulacağı duyuruldu.

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