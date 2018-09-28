Avrupa Konseyi yüksek teknoloiji altyapısı kurma kararı aldı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Eylül (DHA) - Avrupa Konseyi, yeni bir Avrupa ortak girişimi oluşturarak, yeni bir düzenleme ile yüksek performanslı bilgisayarları destekleyecek bir düzenlemeyi kabul etti.
Avrupa Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, bu girişim ile, günümüz dünyasının zorluklarının üstesinden gelmek için büyük verileri işleyecek bir süper bilgisayar geliştirmek çin Avrupa’dan gelen kaynaklar denetlenecek.
Avrupa Konseyi’ne göre, yüksek performanslı bilgisayarlar, sanayinin dijitalleşmesini yanı sıra veri ekonomisini araştırmak ve incelemek için de büyük önem taşıyor.
Bu bilgisayarlar, çeşitli sanayi ve iş sektörlerinin yanı sıra, akademik, bilimsel ve kamusal sektörler tarafından da kullanılabilecek.
Avrupa’nın bilimsel kabiliyetleri, sanayi alanındaki rekabetçiliği ve bağımsızlığı süper bilgisayarlar ve veri altyapısına bağlı olduğunu belirten Konsey, iklim değişikliği öngörüleri, ileri düzey ilaç modellemeleri ve yapay zeka konularında yüksek performanslı bilgisayarlara ihtiyaç olduğunu duyurdu.
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