FİNANS

Avrupa otomobil pazarı 9 ayda yüzde 2,3 büyüdü

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2018 17:40 | Son Güncelleme

Avrupa otomobil pazarı, 2018'in ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 büyüyerek 12 milyon 304 bin 711'e ulaştı

İSTANBUL (AA) - Avrupa otomobil pazarı, 2018'in ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 büyüyerek 12 milyon 304 bin 711'e ulaştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2018 Eylül ayı Avrupa Otomobil Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil satışları, bu yılın 9 ayında 2017 yılı aynı dönemine göre yüzde 2,3 artarak 12 milyon 304 bin 711 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde, 12 milyon 24 bin 753 otomobil satılmıştı.

Bu dönemde otomobil pazarında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 12,6 ile İzlanda’da, yüzde 7,5 ile İngiltere'de, yüzde 4,2 ile İrlanda’da görüldü. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar ise yüzde 31,5 ile Romanya, yüzde 27 ile Litvanya ve yüzde 26,5 ile Macaristan oldu.

Avrupa otomobil pazarı, eylül ayında 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 23,4 azalarak 1 milyon 123 bin 184 oldu. 2017 yılının eylül ayında 1 milyon 466 bin 243 otomobil satılmıştı.

Eylül 2018'de geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş yüzde 73,4 ile Romanya’da, yüzde 41,8 ile Avusturya’da ve yüzde 39,7 ile İsveç’te görüldü. Otomobil satışlarını en çok artıran pazarlar arasında yüzde 8,5 ile Bulgaristan ve yüzde 3,3 ile Hırvatistan yer aldı.

Türkiye, eylül ayı sonunda yüzde 23,95 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 8. oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Otomobil pazarı ODD

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