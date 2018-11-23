Avrupa otomotiv pazarı 10 ayda yüzde 1,8 büyüdü

İSTANBUL (AA) - Avrupa otomotiv pazarı, 2018'in ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 büyüyerek 15 milyon 563 bin 467'ye yükseldi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2018 Ekim ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv satışları, bu yılın 10 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 1,8 artarak 15 milyon 563 bin 467 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın 10 ayında otomotiv pazarı 15 milyon 291 bin 455 adet seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde otomotiv satışlarını en çok artıran pazarlar sırasıyla yüzde 24,2 ile Litvanya, yüzde 22,4 ile Macaristan ve yüzde 21,9 ile Romanya oldu. Otomotiv satışlarında en fazla düşüş yüzde 121,4 ile İzlanda'da, yüzde 6,5 ile İngiltere'de ve yüzde 3,1 ile İtalya'da görüldü. Türkiye, ekim sonunda yüzde 32,28 azalışla Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 8. oldu.

Avrupa otomotiv pazarı ekim ayında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 daralarak 1 milyon 348 bin 2'ye geriledi.

